Очаква се тази седмица бюджетната комисия да разгледа на първо четене поправките в удължителния закон за държавния бюджет. Финансовият министър призова партиите да приемат в спешен порядък план-сметката. В противен случай държавата няма да може да извършва разплащания след 31-ви март. 

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията ще подкрепи внесената план-сметка. "Ако сте съгласни, така както са го внесли, буква по буква да бъда прието, за да няма оправдание, че ГЕРБ им пречи", каза той. 

Вчера председателят на бюджетната комисия Делян Добрев предложи удължителния закон за бюджета да се разгледа в Бюджетна комисия в четвъртък и в петък на 2 четения - да бъде приет преди да започне официално предизборната кампания.