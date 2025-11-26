По-рано беше одобрен и бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО).
Бюджетът на Здравната каса предвижда 5.5 млрд. евро приходи и трансфери, като размерът на здравноосигурителната вноска остава 8%. Допълнително са заделени 260 млн. евро за заплати на медицинския персонал. Очаква се финансовата комисия да разясни правилата за разпределението на тези средства, чиято прозрачност е предмет на спор между депутати и експерти.
Бюджетната комисия одобри разходи в размер на 5 571 998,4 хил. евро. Проектобюджетът предвижда текущи разходи от 5 413 549,2 хил. евро, а разходите за персонал възлизат на 51 660,2 хил. евро.
Здравноосигурителните плащания за 2026 г. са разчетени на 4 985 168,9 хил. евро, от които 349 292,1 хил. евро са предназначени за първична извънболнична медицинска помощ.
Сред приетите промени е и мярката личните лекари да получават по 5 евро за сдвояване на мобилните телефони на пациентите с платформата еЗдраве. За това са предвидени 3 млн. евро. Личните лекари обаче се противопоставят, а БЛС настоява услугата да може да се извършва и от болниците.
Комисията реши още държавата да поеме здравните осигуровки на монасите от Зографския манастир в Атон. Осигуровките ще се заплащат от държавния бюджет. По представени данни става дума за 44 души, като по време на дебата беше предложено мярката да обхване всички български монаси в Света гора.
За уреждане на настоящия им статут беше приет текст, според който към 1 януари 2026 г. всички български монаси от Зографския манастир ще се считат с непрекъснати здравноосигурителни права.
Бюджетът на НЗОК също мина на второ четене в комисия
Още по темата
/
Кирил Петков: Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова"
21:10
Доц. Щерьо Ножаров: В Бюджет 2026 има прекомерен дефицит и увеличение на нетните първични разходи
21:08
Проф. Светослав Малинов: Сблъсъците предстоят. Напрежението в НС бледнее пред това в обществото
18:34
Кирил Петков: Не може да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси
14:59
Костадин Костадинов: Управляващите подготвят разпродажба на държавни активи заради липса на пари
14:59
Още от категорията
/
Изпълнителният директор на Volt Premium Taxi: Този, който има нисък рейтинг, ще получава по-малко поръчки и може да отпадне от състезанието
13:02
Адвокат за признаването на гей браковете в България: Не се изисква всяка държава да регламентира в своето национално право възможността за сключване на еднополови бракове
09:31
Караджов: България може да използва опита на Чехия в либерализацията на железопътния транспорт
25.11
Допитване: Всеки трети българин е получил увеличение на заплатата до 5%, което едва покрива средногодишната инфлация. 54% са за ръст на МРЗ
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.