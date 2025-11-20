Бюджетът на съдебната власт със 180 млн. евро по-малко – никой от магистратите не се появи при обсъждането в комисия
©
На него нямаше и представители на съда и прокуратурата и от системата единствено главният съдебен инспектор Теодора Точкова участва в дискусията.
Така нито един от депутатите не подкрепи исканията на съдебната власт за 996 млн. евро за 2026 г. – шестима гласуваха против, а 10 се въздържаха. С 10 гласа "за“ и шест "против“ беше приет предложеният от правителството бюджет, който предвижда с над 180 млн. евро по-малко за системата, пише специализираният сайт lex.bg.
"Силно впечатление ми прави, че отсъстват представители на ВСС. Имахме изключително много въпроси за това как са формирани немалко числа в техния проект, както и за приоритетите, които могат да финансират“, коментира Стою Стоев от ПП-ДБ.
Той каза, че му е направило впечатление, че ВСС е поискал над 6 млн. евро повече за персонал по собствения си бюджет за догодина, отколкото беше предвидил в бюджетната си прогноза за 2026 г. "Ако бяха тук, щях да попитам за какво ще се разходват“, каза Стоев и изрази съмнение, че сигурно са щели да останат за бонуси. "Щях да ги питам защо година след година ВСС изготвя едни разчети, които не отговарят на действителните нужди за управление на съдебната система“, допълни той.
Министърът на правосъдието Георги Георгиев защити разчетите на правителството за съдебния бюджет и подчерта, че предвидените приходи от съдебни такси – 58,7 млн. евро (срещу 49,3 млн. евро от ВСС), почиват на анализ на събираемостта и структурата на приходите на съдебната власт
"Позиция на неудовлетвореност и критика към членовете на ВСС“ изрази и Надежда Йорданова от ПП-ДБ. Тя посочи, че програмното бюджетиране на съвета е изключително формално и поставя много въпроси. Йорданова критикува факта, че в проекта на МС над 90% от парите за системата са за заплати и така няма бюджет за реформи.
Още по темата
/
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин, за да напълни касичката на властта
10:10
Проф. Йоаким Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
19.11
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
19.11
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
19.11
Още от категорията
/
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
13:40
Проф. Пламен Киров по казуса с референдума за еврото: Конституционният съд не е бърза помощ за политиците
10:59
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за привличането на медицински специалисти
19.11
Приеха доклада, в който се казва, че България изостава от страните-членки на ЕС по отношение на здравето на гражданите
19.11
Рая Назарян: Защитата на демокрацията днес трябва да бъде базирана не само на ценности, но и на технологичен капацитет
19.11
Освобождават от държавния резерв лични предпазни средства за приюти, домове за възрастни и болни хора
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.