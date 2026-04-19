В ЦИК са постъпили над 80 сигнала до този момент. Това заяви на брифинг Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК, предава репортер на ФОКУС.

"Някои от сигналите са, че има много чакащи да гласуват с машина и биват приканвани да гласуват с хартия. Избирателят сам избира как да да упражни вота си и СИК няма право да приканва гражданите", обясни тя.

"Имаме сигнали за обявени вече в интернет сайтове предварителни данни от гласуването, изпратени са предупредителни писма", каза тя.

Матева обяви, че има и сигнал за купуване на гласове.

Избирателна активност

Към 11 часа избирателната активността страната е 12,12%. Най-висока е в 6-ти изборен район във Враца - 17,13%, а най-ниска в 9-ти район Кърджали - 7.80%.

Активността е по-висока от на предходните избори.

На изборите през октомври 2024 година към 11 часа активността е била 9,55%, като най-висока тогава е била в Монтана.