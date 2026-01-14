ЦИК: Искането за тестове на машините е извън правомощията на комисията
ФОКУС припомня, че преди дни съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов съобщи за изпратено писмо до ЦИК, с което прламентарната група призовава комисията за организация на публичен тест на машините за гласуване.
Ето и останалата част от позицията на Централната избирателна комисия:
Централната избирателна комисия подкрепя инициативи, които допринасят за гарантиране на надеждността и сигурността на технологиите в изборния процес, но само при стриктно спазване на законоустановения ред.
В постъпилото искане за тестове на машините се съдържат предложения, които излизат извън правомощията на Централната избирателна комисия. Процедурите и сроковете са ясно разписани в Изборния кодекс и не е допустимо заобикаляне на законовите норми.
Комисията напомня, че удостоверяването на съответствието на машините и софтуера с нормативните изисквания се извършва преди всеки избор от компетентните органи – МЕУ, БИМ и БИС. Партии, коалиции, наблюдатели и неправителствени организации винаги имат осигурен от Централната избирателна комисия достъп до процеса, до изходния код и документацията, както е посочено в чл. 213а и чл. 213б от Изборния кодекс. За всеки избор има доклад и решение на компетентните органи, които гарантират институционална и експертна оценка относно сигурността и съответствието със закона на машините и софтуера.
