Избирателната активност на изборите в неделя е достигнала 51.11%, обобщиха от ЦИК. В човешки единици това са 3 360 330 гласували.

За справка, на предходните парламентарни избори през месец октомври 2024 година беше отчетена 38,94% избирателна активност, а през юни същата година 33,78% от имащите право на глас са отишли пред урните, припомня ФОКУС.

Значително по-високата избирателна активност беше прогнозирана от социологически агенции и експерти, като водещите причини са протестите в края на миналата година, които успяха да свалят кабинета "Желязков", както и появата на нов играч на политическата сцена - доскорошният президент Румен Радев.

По-рано тази вечер ЦИК обяви и официалните резултати от вота в неделя, както и броя мандати, с които всяка от политическите сили, минала 4-процентовата бариера, ще участва в управлението.