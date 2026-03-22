Централната избирателна комисия обясни как ученици над 18 години, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) могат да упражнят правото си на глас в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от това по постоянния им адрес.За целта е нужно да представят пред секционната избирателна комисия:документ за самоличност; надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър, или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя на учебното заведение; декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място."Декларацията се предоставя от секционната избирателна комисия", съобщиха от ЦИК в социалните мрежи.