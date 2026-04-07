ЦИК прие решение относно определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола на изборите. Това показва справка на ФОКУС в сайта на ЦИК.

При произвеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола се извършва във всички избирателни секции с изключение на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора, местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и избирателните секции извън страната.

2. Техническото и логистичното осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането се извършва от Министерския съвет.

3. Устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане се предават на СИК в предизборния ден, заедно с останалите книжа и материали по реда на чл. 215 ИК.

4. Във всяка избирателна секция по т. 1 се осигурява излъчване онлайн в интернет на картина и звук, както и видеозапис от преброяването на гласовете и съставянето на протокола чрез поставено в секцията устройство за видеонаблюдение. Записът от преброяването на гласовете и съставянето на протокола следва да е осигурен дори в случаите, когато по технически причини е прекъснато онлайн излъчването.

5. Излъчването и записването се извършва в периода от обявяване на гласуването за приключило до подписване на протокола на СИК от всички членове на СИК, обявяване на резултатите от гласуването и опаковането на книжата и материалите.

Устройството за видеонаблюдение се включва от СИК след обявяване на гласуването за приключило и се изключва след опаковането на книжата и материалите.

От 20.00 ч. в изборния ден ще се извършва регулярно проследяване на статуса на видеоизлъчването на живо, като автоматизирано ще се изготвят доклади, които ще се изпращат на ЦИК и РИК – за всеки изборен район.

В докладите ще се съдържа информация за невключено устройство или прекъснато излъчване по номер на СИК, район и адрес, като РИК трябва незабавно да даде указания на СИК без излъчване да се включат устройствата.

6. Министерският съвет осигурява системата за видеонаблюдение и видеозаписване, която се проектира, създава и поддържа по начин, който:

- осигурява в реално време публичен достъп на място, различно от интернет страницата на ЦИК, на всеки гражданин на територията на страната до наблюдение чрез картина и звук на преброяването на гласовете и съставянето на протокола на секционната избирателна комисия;

- осигурява високо ниво на защита от кибератаки и компрометиране на процеса на видеозаснемане, като устройствата, използвани за видеонаблюдението и заснемането, нямат други рискови функции, например допълнителен софтуер;

- използва устройства със звук и резолюция, позволяваща разчитането (разпознаването) на номерата в хартиената бюлетина и в бюлетината от машинното гласуване, както и начина, по който е гласувано;

- позволява запис на произведеното видеонаблюдение върху технически носител.

7. След опаковане на книжата и материалите и изключване на устройството за видеонаблюдение, СИК опакова устройството и техническия носител на видеозаписа и го предава на РИК.

8. След предаването в ЦИК на книжата и материалите по чл. 296, ал. 1 и 2 ИК, РИК предава устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане на "Информационно обслужване“ АД на адрес: гр. София, ул. "Панайот Волов“ № 2, което се удостоверява с протокол. Екземпляр от протокола се предава на ЦИК.

9. Записите от произведеното видеонаблюдение се публикуват на място, определено с решение на ЦИК за срок от една година. Данните от видеозаснемането се съхраняват до следващите избори за народни представители.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.