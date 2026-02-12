Сподели close
ЦИК открива обществена поръчка, свързана с машинното гласуване за предсрочните парламентарни избори тази година, видя ФОКУС. 

Поръчката засяга дейности по профилактика на операционната система и приложния софтуер, както и техническо обслужване в предизборния и изборния ден.

Също така и транспортиране на машините за гласуване до избирателните секции в страната.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 4 470 128 евро. 