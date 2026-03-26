ЦИК ще представи образците на хартиената и електронната бюлетина за гласуване на предстоящите избори на 19 април.Общо 60 897 електронни заявления за гласуване са подадени извън страната, което е близо два пъти повече в сравнение с миналите парламентарни избори. Най-голям брой заявления са регистрирани в Турция, следвани от Великобритания и Германия.До 28 март ЦИК трябва да определи броя на избирателните секции и местата, на които те ще бъдат разкрити.