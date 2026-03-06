От днес до 24 март българите, които ще гласуват извън страната, могат да подават електронни заявления през сайта на ЦИК.Опцията е активна от 00:00 часа тази нощ до 24 март. Заявления от избирателите могат да бъда подавани и писмено чрез дипломатическите и консулските представителства.От 7 март ще бъде активирана и възможността всеки избирател да извърши проверка относно фигурирането им в списъците за подкрепа на партия или коалиция.На 9 март изтича срокът на инициативни комитети, които желаят на издигнат независими кандидати. Промени в състава или наименовании в коалициите могат да бъдат извършвани до 17 март.