Централната избирателна комисия напомня, че от 7 май 2026 г. започва да приема документи за регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в частичните избори за кметове на 14 юни 2026 г., предава ФОКУС.

Приемането на документите ще се извършва от 9.30 ч. до 17.00 ч. до 9 май 2026 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І“ № 1, вход откъм Ларгото, по реда на Решение № 2934-МИ от 11.01.2024 г.

Сметната палата е предоставила служебно на ЦИК издадените удостоверения по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии, поради което партиите и коалициите не следва да ги представят към заявленията за допускане или регистрация за участие в изборите на 14 юни 2026 г.