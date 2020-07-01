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COVID-19 óäàðè è ìèëèîíåðà Äèíêî Äèíåâ
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 19:34 / 01.07.2020Êîìåíòàðè (2)272
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Áèçíåñìåíúò Äèíêî Äèíåâ ñúùî å áèë óäàðåí îò êîðîíàâèðóñà. Oùå ìèíàëèÿ ïåòúê òîé è ñúïðóãàòà ìó ñà ïîïàäíàëè â ñòàòèñòèêàòà íà ïîëîæèòåëíî òåñòâàíèòå áúëãàðè. 

Âëèÿòåëíèÿò áèçíåñìåí è ñîáñòâåíèê íà âåðèãà õîòåëè â êóðîðòà "Ñâ. Âëàñ" å áèë äèàãíîñòèöèðàí ìàëêî ïðåäè äà îðãàíèçèðà ãîëÿìî ñúáèòèå ñ áëàãîòâîðèòåëíà öåë. Ïî íàøà èíôîðìàöèÿ âåäíàãà ñëåä êàòî å ïîëó÷èë èíôîðìàöèÿòà çà èíôåêöèÿòà, Äèíåâ ñå å îáàäèë íà âñè÷êèòå ñè êîíòàêòíè ëèöà è ëè÷íî ãè å èíôîðìèðàë. 

È òîé, è ñúïðóãàòà ìó, ñà èçîëèðàíè âêúùè è âñè÷êè êîíòàêòíè ëèöà ñà òåñòâàíè, êàòî ïðîáèòå èì ñà îòðèöàòåëíè. È äâàìàòà ñå ÷óâñòâàëè äîáðå, à Äèíåâ å áèë ñúñ ñúâñåì ëåêî íåðàçïîëîæåíèå. 

Âñè÷êè ñëóæèòåëè îò ôèðìèòå íà Äèíåâè ñà èçñëåäâàíè ñ PCR òåñò ïðåç òåçè äâà äíè, âñè÷êè ñà îòðèöàòåëíè. 

Åòî è îôèöèàëíàòà ïîçèöèÿ íà Äèíåâè Ãðóï, èçïðàòåíà äî Ëóïà.áã: 

"Ñúñîáñòâåíèêúò íà "Äèíåâè Ãðóï“ Äèíêî Äèíåâ å äàë ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà êîðîíàâèðóñ. Ïîëîæèòåëåí å ðåçóëòàòúò è íà íåãîâàòà ñúïðóãà. È äâàìàòà ñå ÷óâñòâàò äîáðå è íå ïîêàçâàò íèêàêâè ñèìïòîìè. Äðóãèÿò ñîáñòâåíèê íà êîìïàíèÿòà Éîðäàí Äèíåâ å ñ îòðèöàòåëíà ïðîáà çà êîðîíàâèðóñ.

Ñïàçâàéêè âñè÷êè íàëîæåíè èçèñêâàíèÿ çà êàðàíòèíà, Äèíåâ è ñúïðóãàòà ìó ñà èçîëèðàíè â äîìà ñè. Îñúçíàâàéêè ñåðèîçíîñòòà íà ñèòóàöèÿòà, Äèíêî Äèíåâ ñïàçâà ñòðèêòíî ïðåïîðúêèòå íà ëåêàðèòå, îôèñèòå íà êîìïàíèÿòà ñå äåçèíôåêöèðàò è ðàáîòÿò ïðè ñòðîãî ñïàçâàíå íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè. Âñè÷êè ñëóæèòåëè ñà íàïðàâèëè PCR òåñòîâå è ñà äàëè îòðèöàòåëíè ðåçóëòàòè.

Ïðåäïðèåìà÷úò áëàãîäàðè íà âñè÷êè çà ðàçáèðàíåòî è ïîäêðåïàòà".



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13:38 / 30.06.2020
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08:25 / 29.06.2020
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08:36 / 30.06.2020
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