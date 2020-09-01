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COVID-19 â Áúëãàðèÿ: 76 íîâè ñëó÷àÿ, 16 ïî÷èíàëè è 170 èçëåêóâàíè
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 08:26 / 01.09.2020Êîìåíòàðè (1)172
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76 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå.

PCR-òåñòîâåòå, íàïðàâåíè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå, ñà 4 330, îáùèÿò áðîé íàïðàâåíè òåñòîâå - 409 013.

Çà öåëèÿ ïåðèîä íà ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàðàçàòà ó íàñ - îáùî çàðàçåíèòå ñà 16 266, àêòèâíèòå ñëó÷àè â ìîìåíòà ñà 4 154.

727 äóøè ñà õîñïèòàëèçèðàíè, 65 ñà â èíòåíçèâío îòäåëåíèå.

Äàííèòå îò åäèííèÿ èíôîðìàöèîíåí ïîðòàë ñî÷àò, ÷å îáùèÿò áðîé íà èçëåêóâàíèòå å 11 483, a çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå - 170.

629 ñà ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ. 16 äóøè ñà ïî÷èíàëè îò ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå. 

Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ å: Áëàãîåâãðàä - 4; Áóðãàñ - 2; Âàðíà - 9; Âåëèêî Òúðíîâî -1, Ãàáðîâî - 1; Äîáðè÷ - 7; Êúðäæàëè - 2; Ïàçàðäæèê - 5; Ïëîâäèâ - 6; Ðóñå - 4; Ñèëèñòðà - 1, Ñìîëÿí - 2; Ñîôèÿ îáëàñò - 1; Ñîôèÿ ãðàä - 11; Ñòàðà Çàãîðà - 10; Õàñêîâî - 3; Øóìåí - 5, ßìáîë - 1.



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Èçïðàâÿò ïðåä ñúäà òðèìà çà áðóòàëíî ïîñåãàòåëñòâî è îáèð íà 95-ãîäèøíà æåíà â Äåâíÿ
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