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|COVID-19 â Áúëãàðèÿ: 76 íîâè ñëó÷àÿ, 16 ïî÷èíàëè è 170 èçëåêóâàíè
PCR-òåñòîâåòå, íàïðàâåíè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå, ñà 4 330, îáùèÿò áðîé íàïðàâåíè òåñòîâå - 409 013.
Çà öåëèÿ ïåðèîä íà ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàðàçàòà ó íàñ - îáùî çàðàçåíèòå ñà 16 266, àêòèâíèòå ñëó÷àè â ìîìåíòà ñà 4 154.
727 äóøè ñà õîñïèòàëèçèðàíè, 65 ñà â èíòåíçèâío îòäåëåíèå.
Äàííèòå îò åäèííèÿ èíôîðìàöèîíåí ïîðòàë ñî÷àò, ÷å îáùèÿò áðîé íà èçëåêóâàíèòå å 11 483, a çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå - 170.
629 ñà ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ. 16 äóøè ñà ïî÷èíàëè îò ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå.
Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ å: Áëàãîåâãðàä - 4; Áóðãàñ - 2; Âàðíà - 9; Âåëèêî Òúðíîâî -1, Ãàáðîâî - 1; Äîáðè÷ - 7; Êúðäæàëè - 2; Ïàçàðäæèê - 5; Ïëîâäèâ - 6; Ðóñå - 4; Ñèëèñòðà - 1, Ñìîëÿí - 2; Ñîôèÿ îáëàñò - 1; Ñîôèÿ ãðàä - 11; Ñòàðà Çàãîðà - 10; Õàñêîâî - 3; Øóìåí - 5, ßìáîë - 1.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4878
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Êîìåíòàðè (1)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 1 ÷. è 35 ìèí.
-1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
99 íîâè ñëó÷àÿ íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 8 âúâ Âàðíà
00:34 / 30.08.2020
Îùå òðèìà çàãóáèõà áèòêàòà ñ êîðîíàâèðóñà âúâ Âàðíà
12:37 / 31.08.2020
ßñíî å âå÷å çàùî Àäåëèíà Ðàäåâà íàïóñíà Íîâà òâ
13:14 / 31.08.2020
Òåñòâàõà âàêñèíà çà êîðîíàâèðóñ âúðõó èçâåñòíà áúëãàðñêà æóðíàëèñòêà
10:16 / 30.08.2020
Òåæêè äíè çà ñèíà íà ñîöëèäåðà Ãåîðãè Äèìèòðîâ
11:52 / 30.08.2020
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