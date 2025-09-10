ЗАРЕЖДАНЕ...
Цената на Стралджанската мускатова ракия ще скочи до небето – 80% по-ниски добиви на основната съставка
© Фокус
Втора изключително трудна година за лозарите от региона, тъй като климатичните аномалии продължават, а пожарите унищожават безвъзвратно насажденията. Най- засегнати са масивите край град Стралджа, селата Воденичане, Зимница и Иречеково, докато в село Лозенец добивите са сравнително добри, уточни пред БНР заместник – кметът на община Стралджа Гроздан Иванов.
Със 70- 80 процента са по- ниски от нормалните добивите при сорта "Мускат- отонел", от който се произвежда Стралджанската мускатова ракия.
"Цената варира от 1,70–2,00 лева, което е невиждано досега. А иначе и при Мискета по- висока цена от миналата година. Предната година цената беше 1–1,20 лв. сега очакваната цена е 1,50 лв./кг. Тяхното бране е обявено за 20 септември."
Гроздоберът на червените сортове Мерло и Каберне ще е тази събота и неделя, като цените се очакват около 1,60–1,70 лв./кг. За десета поредна година общинска охрана пази денонощно от кражби лозовите масиви, освен патрули, е поставено и видеонаблюдение.
Още по темата
/
Евростат: Наблюдава се рязко покачване на цените на яйцата, плодовете и млякото през второто тримесечие на 2025 г.
16:17
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
26.08
Вълканов: В търговията на дребно печалбите са между 2 и 5%, в преработката – 6-10%, а в селското стопанство – 25-30%
19.08
Още от категорията
/
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
01.09
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
28.08
Собственик на хотели: Заради клаузата "най-добра цена" Booking ни поставя в неравнопоставена позиция
25.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.