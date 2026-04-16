Цената на дизела не спира да се покачва, показват данни публикувани в сайта Fuelo. Към момента цената на литър 1,79 евро, цитира ФОКУС.

Бензинът А95 струва 1,50 евро, като при него няма промяна. Европейската комисия вече предлага серия от координирани мерки за стабилизиране на пазарите и туширане на социалния ефект от кризата, което ни дава време за адаптация без паника, обясняват в свой анализ от Климатека и предлагат бързи и практични мерки за икономия на гориво.

Oт там препоръчват по-често употреба на обществен транспорт, една добра алтернатива на личния автомобил, особено в подобни непредвидими кризи, споделени пътувания. А за кратки разстояния (до 5 км), велосипедът и ходенето пеша са безплатна алтернатива и по-здравословен избор.