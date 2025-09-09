Сподели close
За 2 седмици цената на доматите на килограм в една от търговските вериги нараства със 75% според седмичните измервания на цените на организацията "Антиспекула".

От 1,99 лв цената се е покачила на 3,49 лв.