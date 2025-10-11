Ако можехте да надникнете в домовете по света, навярно щяхте да видите милиони хора, които започват деня си с чаша кафе. Но тази сутрешна глътка енергия днес струва повече от всякога. Цената на кафето расте както на международните пазари, така и в любимите ни кафенета.Според данни на Евростат за последните 12 месеца в Европейския съюз чашата кафе е поскъпнала с около 20%, а в България — с близо 18%, което означава средно с 50 стотинки повече на напитка."Цената на чаша кафе в България се определя не само от суровината, но и основно от цената на труда през последната година“, обяснява кафе експертът Йордан Дъбов пред NOVA.По думите му "между 3 и 4 лева струва добро кафе, 4–5 лева — много добро, а над 6 лева — отлично“.В Германия, където кафето е част от ежедневната култура, цената се е покачила с 23% спрямо миналата година.В Дюселдорф кафе "крема“ струва 3,50 евро, еспресото — 2,50 евро, а лате — 5 евро.Традиционният Kaffeeklatsch — уютът на чаша кафе с парче сладкиш — днес излиза осезаемо по-скъпо.И във Франция инфлацията не подмина ароматното еспресо. За година кафето е поскъпнало с 17%.Средната цена на чаша в Париж е 2,75 евро, но за да задържат клиентите, някои заведения предлагат промоционално сутрешно кафе за 1 евро."Преди с кафето се поръчваше и сокче или сода. Сега хората спестяват — но от кафето не се отказват“, казва Яна, българка, която държи кафене в Ница.В Италия цената на кафето е скочила с 22,7%, но остава сред най-ниските в Европа."Еспресото е национална храна. В Италия промяна в цената се усеща като удар по традицията“, казва експертът Дъбов.На крак в бара кафето струва 1,20 евро, а на маса – до 3 евро.В Обединеното кралство чаша кафе вече излиза 3,35 паунда (около 7,50 лв.) — с близо 80% по-скъпо от миналата година."Ако тенденцията продължи, скоро ще достигне 5 паунда – границата, при която клиентите ще се замислят дали да си купят кафе навън“, казва нашият кореспондент от Лондон.Въпреки това британците не намаляват консумацията – 98 милиона чаши кафе се изпиват всеки ден, повече от традиционния английски чай.В Съединените щати кафето е поскъпнало с 21%. Допълнително натоварване идва от ново мито върху бразилския внос, въведено от администрацията на Тръмп."Кафето вече не е просто напитка, а преживяване. Това е все едно торта, смляна на пюре и сложена в чаша“, шеговито обобщава американският кафе експерт Марин Чунов.Въпреки поскъпването, кафето остава ежедневен ритуал за милиони.Дали следващото поскъпване ще промени навиците ни — предстои да разберем.