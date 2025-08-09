Нов ценови скок на олиото се задава през есента, предупреждават производители. Причината – реколтата от слънчоглед ще е наполовина по-малко от мината година заради продължителната суша и високите температури, които изгарят културите и прекъсват развитието им."Всичко е спаружено, изсъхнало и заминало", казва пред NOVA Калин Йовчев. Още преди първите комбайни да са навлезли в слънчогледовите полета, фермерът отчита, че добивите тази година ще са ниски. Отглежда 1000 декара със слънчоглед в землището на Раковски. Сушата провалила реколтата му."Топлите вълни бяха три. В началото на юни месец, когато слънчогледът цъфтеше, тогава беше най-лошият момент за такива топли вълни, с температура над 40 градуса. Вегетацията му спира, слънчогледът започва да изхвърля листа вместо да фотосинтезира и да храни плода, съответно слънчогледовата семка. Малки, несъразмерни пити с неизхранено зърно вътре в тях. Липса на семка, липса на олио, на масло. Това е - слаб добив с лошо качество", казва Калин Йовчев.Не само, че 50% от слънчогледа в момента е изсъхнал, но и преди две седмици градушка ударила района и повалила част от растенията на земята. Така вместо 350, очаква да прибере по 100 килограма на декар. За това изчислява, че ще може да покрие само част от разходите за торове и препарати."Загубите ще са големи. Ако се спрем на добив от 100 килограма и средна цена, която към момента се коментира около 70 стотинки за килограм, загубите ще бъдат между 100-120 лева на декар", изчислява Йовчев.По-малкото слънчоглед ще доведе до дефицит, а оттам и до скок на цената на олиото, твърдят производителите.В магазина на Жанета на ден се продават между 20 и 30 бутилки. "То е едно от най-търсените неща за домакинството. Миналата година цената му беше горе-долу към 4 лева, тъй като слънчоглед никъде нямаше. В момента при нас варира на цена от 3 лева. Предполагам и се надявам да няма покачване на цени, тъй като и сред нас, и сред клиентите ще има недоволни", казва Жанет Георгиева.Потребителите се надяват украинския внос на слънчоглед да компенсира българския дефицит, за да се запази сегашната цена на олиото. А производителите, чиято реколта е унищожена от сушата, не разчитат на компенсация от държавата, но очакват от нея помощ по отношение на напояването, тъй като климатичните промени се превръщат в системен проблем за земеделците."Слънчоглед може да се полива, пшеница може да се полива, всичко може да се полива. Няма достатъчно вода ", казва Калин Йовчев.