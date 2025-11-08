Наред с другите хранителни продукти, които непрестанно покачват цените си, увеличение има и в яйцата, които до скоро бяха алтернативна за по-евтино, но засищащо хранена на мнозина. 4% увеличение в цената на яйцата за две седмици в четирите големи търговски вериги. Това показват данните, които веригите изпращат на КЗП ежедневно, съобщават от платформата "Антиспекула".Оказва се, че на 21 октомври средната цена за кора яйца размел Л е била 5,26 лева, а на 4 ноември вече е 5,46 лева.