Цената на златото отново премина ключово ниво. Защо благородният метал стига до космически стойности?
©
Днешният връх е резултат от съчетание на няколко ключови фактора:
Златото получава подкрепа от очакванията за ново понижаване на лихвите в САЩ. Инвеститорите продължават да калкулират вероятността, че Федералният резерв ще се насочи към по-мек курс през 2026 г., тъй като американската икономика изпраща смесени сигнали. По-ниските лихви традиционно правят златото по-привлекателно, защото намаляват доходността от конкурентни инструменти като депозити и облигации.
Едновременно с това щатският долар отслабва, което прави златото по-евтино за купувачи извън САЩ. Това увеличава глобалното търсене и засилва възходящия натиск върху цената.
Икономическите данни от САЩ допълват картината на несигурност. Последните отчети за пазара на труда показаха значителен ръст на заявленията за безработица, най-висок за почти четири години и половина, което кара част от инвеститорите да търсят по-стабилни активи. "В подобни моменти златото традиционно служи като "убежище“ и привлича капитали“, казва Макс Баклаян от Tavex, цитиран от ФОКУС.
"В такава среда златото е не просто защита – то е стратегически актив. Виждамe как инвеститорите по света се обръщат към него не само за спокойствие в периоди на несигурност, но и като основен елемент от дългосрочните си портфейли. Ако текущите тенденции продължат, очаквам цената да надхвърли 5 000 долара до 2030 г. Златото навлиза в нов цикъл, в който ролята му като глобален финансов стълб ще става все по-видима.“, допълва Макс Баклаян.
Паралелно със златото, среброто също отбеляза силен ръст и днес задмина цената от 64 долара за тройунция, което го поставя близо до рекордните му годишни стойности. Металът е в устойчиво рали, подкрепено както от индустриалното търсене, така и от засиления интерес на инвеститори.
Този възход укрепва общото позитивно настроение към благородните метали и допълнително подкрепя ръста на златото.
Още от категорията
/
Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
10:28
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбският съд го остави почти до края на присъдата му
11.12
Българите в чужбина на протест: Сънародниците ни в над 10 града извън страната подкрепиха протеста срещу властта
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Задържаха полицейски шеф
13:14
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.