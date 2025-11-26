Цените на горивата по бензиностанциите вървят нагоре
За последния месец бензинът е поскъпнал с 0,07 лв./л (2,95%) с тенденция увеличението да продължи. В момента цената му е далеч от пика през февруари, когато литър се продаваше по 2,63 лева средно на колонките.
При дизела поскъпването, което започна от края на октомври, продължава и средната цена на литъра стигна 2,51 лева. За последния месец дизелът е поскъпнал с 0,14 лв./л (5,91%), като последните дни някои бензиностанции отново са повишили цените с 2 стотинки на литър. Най-евтино дизелът във веригите са предлага по 2,36 лева за литър, а най-високата цена е 2,56 лева за литър.
След лекото поскъпване на пропан-бутана в началото на месеца, сега цената се задържа без промяна – 1,12 лева за литър, пише pariteni.bg. На бензиностанциите цените варират от 1,07 лева за литър до 1,14 лева за литър. И при пропан-бутана, както при бензина, пикът на цените е бил през февруари, когато горивото се е продавало по 1,30 лева.
За последния месец метанът също е поскъпнал, като увеличението е с 0,02 лв./кг (0,92%) и цената му варира в различните вериги от 2,05 лева за кг до 2,38 лева за кг.
gogobyte
преди 2 ч. и 15 мин.
голямото пътуване предстои, трябва да има за коледни бонуси
RZ75
преди 2 ч. и 47 мин.
Нали по-важното е, че въвеждаме санкции и искаме да пречупим Путин. То това нещо безплатно не става. Мир скоро няма да има, защото няма да се разберат. САЩ и Европа си нахакаха парите в Украйна и войната, която трябваше да пречупи Русия и да я разбие на десетки държави, за да могат безнаказано да си цоцат ресурси. А сега вече е късно. Европа почти фалира, Англията покрай войната започва да си стъпва на краката. САЩ имат много други проблеми и гледат да се правят на миротворец, когато те бяха в основата на този кофликт. Интересни неща се случиха за последните години. Варшавският договор се разпусна, защото реши, че няма врагове. Не на същото мнение беше НАТО. Абе, все тая. Нека сега ЛукОйл стане държавна, тотото частно, а ние още по-бедни европейци. Че нещо гледам бая неща започнаха да стават двойни. Да видим само какво ще ни разправят експретите от всякакъв калибър.
