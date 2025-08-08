ЗАРЕЖДАНЕ...
Цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и в евро от днес
Текстовете на закона дават възможност на Министерският съвет да приеме временни мерки в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост.
Всяко повишение трябва да бъде обосновано, а глобите са от 5000 до 1 милион лева.
