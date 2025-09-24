От съвсем скоро влязоха в сила новите правила и глоби по Закона за движение по пътищата. "Фокус" ги споделя без претенции за изчерпателност:до 10 км/ч над лимита – 20 лв.11–20 км/ч – 50 лв.21–30 км/ч – 100 лв. + 2 контролни точки31–40 км/ч – 400 лв. + 6 точкинад 40 км/ч – 600 лв. + 12 точки + 2 месеца без книжканад 50 км/ч – 700 лв. + 18 точки + 3 месеца без книжка; за всеки +5 км/ч → +50 лв.до 10 км/ч – 20 лв.11–20 км/ч – 50 лв.21–30 км/ч – 100 лв. + 2 точки31–40 км/ч – 300 лв. + 6 точки41–50 км/ч – 400 лв. + 12 точкинад 50 км/ч – 600 лв. + 18 точки + 2 месеца без книжка; за всеки +5 км/ч → +50 лв.– При повторно нарушение в рамките на година глобата се удвоява.– При системно превишаване (3+ пъти в годината) се отнемат 26 точки.– Вече се глобява и за превишена средна скорост.: задължение да спрат, да се огледат и да преценят скоростта на автомобилите.Забранено е използването на телефон или слушалки при пресичане.Забранено е преминаване пред или зад спрял автобус.100 лв. (досега 50 лв.)0,5–0,8 ‰ → 500 лв., 6 месеца без книжка, 8 точки, спиране на колата за 6–12 месеца.0,8–1,2 ‰ → 1000 лв., 1 година без книжка, 12 точки, спиране на колата до 1 година.→ 2000 лв., 1–3 години без книжка, 20 точки.Над 1,2% → наказание по Наказателния кодекс.Отказ от тест за алкохол/наркотици → 2000 лв., 2 години без книжка, 15 точки.На пешеходна пътека – 100 лв. + 3 точки.На спирка – 100 лв. + 3 точки.На място за инвалиди – 200 лв.В активна лента ("втори ред“) – 100 лв. + 4 точки.В паркове, градини, тротоари – 100 лв.Неправилно паркиране – 50 лв.Телефон без handsfree – 100 лв. + 8 точки.Без предпазен колан/каска – 100 лв. + 10 точки.Дете без столче – 100 лв. + 12 точки.Движение в аварийната лента – 1000 лв., 3 месеца без книжка, 10 точки. При повторно – 4000 лв., 6 месеца без книжка.Движение в насрещното платно – 1000 лв., 3 месеца без книжка, 15 точки. При повторно – 4000 лв., 6 месеца без книжка, 20 точки.Преминаване на червено – 150 лв., 10 точки; при повторно – 200 лв., 1 месец без книжка.Неспиране на "Стоп“ – 50 лв. (преди 20).Неосигуряване на предимство на пешеходна пътека – 150 лв., 10 точки; при повторно – 200 лв., 1 месец без книжка.Автомобил няма да мине преглед, ако собственикът има неплатени глоби.Задължителна каска.Забрана за каране през нощта.Допълнителни правила за движение.Без СУМПС, контролен талон или талон на автомобила – 30 лв. (преди 10).Без "Гражданска отговорност“ – 30 лв. (преди 10).Шофиране без книжка – 100–300 лв. + сваляне на номерата.Управление при отнета книжка – 100–300 лв.Осуетяване на проверка – до 200 лв. + 6 месеца без книжка.Записи от общински камери вече се използват за глоби.Пътната полиция може да работи и с цивилни автомобили за контрол.