Ценови шок в Бургас: Фризьорски салон вдигна цените с почти 300%
© iStock
Директорът на "Комуникации“ в приходната агенция Анна Митева представи обобщение на проверките и най-драстичните случаи до момента.
Най-фрапиращият пример, попаднал в последната справка на НАП, е от фризьорски салон в Бургас. "Това, което на мен лично ми направи изключително впечатление, е един фризьорски салон в Бургас – боядисване с повишение на цената от 291%“, коментира Митева, цитирана от Nova.
По думите ѝ, макар точната стара цена да не е била обявена, изчисленията показват значително поскъпване. "Ако услугата е била около 30 лева, сега би следвало да е около 120 лева. Това е разликата при 291% увеличение“, уточни тя.
От НАП са категорични, че в условията на пазарна икономика институциите не могат да задължат търговците да намалят цените си. "Държавата няма как да се намеси в ценообразуването и да задължи търговец да оперира на определена цена“, каза Митева.
Тя обаче уточни, че некоректното поведение подлежи на санкции. "Не можем да я накараме да свали цената, но можем да я глобяваме, защото поведението ѝ е некоректно спрямо потребителите“, допълни тя.
Първоначалните глоби, които НАП налага, са в минимален размер. "Опитваме се да налагаме най-малката санкция – около 2600 евро, когато става въпрос за първо нарушение. Не искаме да репресираме бизнеса“, подчерта Митева.
По-рано днес драстичното поскъпване на фризьорските услуги коментира и политическият анализатор Кристиян Шкварек. Историкът сравни салон в София и салон в сърцето на френската столица Париж, където би следвало да е много по-скъпо, но реално цената на услугата е почти еднаква.
Други коментират, че не само подстригването е станало истински лукс.
От 1 януари почти всички козметични и разкрасителни процедури, както и маникюр и педикюр, са с чувствително повишени цени, без да има реално основание за това.
