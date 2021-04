© виж галерията Младата, красива и изключително талантлива изпълнителка от Варна Виктория Георгиевa - Виктория, която ще представи България на предстоящата "Евровизия 2021“ в Ротердам, Нидерландия, посети през уикенда Пловдив. Тя бе придружавана от международна група журналисти, които са в България по покана на Министерство на туризма и на българската делегация за Евровизия. Те са представители на Eurovision-Spain.com - най-големият и посещаван сайт за Евровизия в Испания, Wiwibloggs.com - най-големият и посещаван сайт за Евровизия в Европа, ESCXtra.com - голям независим сайт за Евровизия базиран в Лондон, Eurovoxx.tv - изключително популярен и независим сайт сред Евровизионните фен бази, базиран във Великобритания, One News - най-големият частен новинарски канал в Малта. В Пловдив присъстваха и хора от българската делегация за Евровизия 2021.



Община Пловдив, в ролята на домакин на интернационалната група, бе представлявана от заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов. Той, заедно с професионален екскурзовод, успя в рамките на няколко часа още в първия ден от визитата да покаже някои от най-забележителните обекти от богатото архитектурно, историческо и културно наследство на града, както и да даде няколко интервюта, в които разказа за Пловдив.



Групата посети Цар Симеоновата градина, Одеона, новооткритата Епископска базилика на Филипопол, Римския стадион, Главната улица, най-новото арт пространство Галерия "Димитър Георгиев“, Античния театър и още няколко обекта в Стария град. Освен снимки, видеа, инстаграм и фейсбук публикации, репортажи и интервюта, журналистите, които гостуваха в Пловдив направиха и много общи фотосесии с Виктория на фона на забележителните обекти.



Чаровната, усмихната и талантлива Виктория, която се отличава със специфичен глас и изграден собствен музикален стил, ще се представи на "Евровизия 2021“ с песента Growing Up Is Getting Old. Младата певица ще бъде 13-ят български участник в надпреварата. "Евровизия 2021" ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и 22 май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 часа.



Виктория стартира музикалната си кариера след участието си в четвърти сезон на X Factor Bulgaria. Родена е на 21 септември 1997 г. във Варна. Започва да пее на единадесет години. След известно време се записва във вокално студио "Ангелски гласове", където неин учител по музика е Атанаска Липчева. Певицата се явява на прослушване през първите 3 сезона на X Factor Bulgaria, но възрастта ѝ е главният проблем да продължи участието си. Тя става популярна, когато е само на 17 години и е сред финалистите в четвъртия сезон на X Factor. Феновете сe влюбват в изключителния ѝ глас и силното ѝ сценично присъствие, разказват във видео на канала Celebrity Box във Vbox.



Първият ѝ самостоятелен сингъл "Незавършен роман" се появява няколко месеца, след като младата певица подписва договор с лейбъла "Monte Music“ и участва в успешния летен проект "Нищо случайно", заедно с Ники Бакалов и Venzy. През 2017г. Виктория напуска "Monte Music". През 2018 г. в Лос Анджелис, Калифорния певицата пише и заснема първата си английска песен "I Wanna Know", която е издадена през юни 2019 г. Песента има и музикален видеоклип, който е режисиран от Димитри Стефанов и продуциран от Велина Илиева.



На 25 ноември 2019 г. беше разкрито, че Виктория ще представлявала България на музикалния конкурс "Евровизия" през 2020 г. в Ротердам с песента "Tears getting sober". Парчето беше определяно за един от фаворитите на конкурса, но той беше отменен заради пандемията причинена от COVID-19. Малко по-късно бе съобщено, че Вики ще представлява страната ни на конкурса на "Евровизия" през 2021 г. През юни 2020 г. Вики пусна песента "Alright", която е създадена в един от кампусите на Евровизия. През ноември издава третия си сингъл "Ugly Cry", който e също толкова успешен, колкото и предишните два.



Българската песен за "Евровизия 2021“ - Growing Up Is Getting Old, която ще представи страната на конкурса в Ротердам, Нидерландия, бе определена на концерт, излъчван на живо по БНТ.