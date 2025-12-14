Румен Радев да проведе консултации с първите две парламентарни сили. Това са ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Консултациите с ГЕРБ-СДС са в 10.00 ча.са, а с ПП-ДБ в 11.30 часа. До това се стигна след като кабинетът "Желязков" подаде оставка този четвъртък.
Все още не е ясно кога ще се проведат консултациите с останалите политически сили. След като приключат консултациите между политическите сили и президента следва връчване на мандатите по ред.
Ако и трите мандата се провалят - президентът назначава премиер от домовата книга и служебен кабинет и насрочва дата за следващи избори.
Часове преди консултациите президентът Радев не даде политически коментар по време на церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука в Централната софийска синагога.
Въпреки това неделният ден не премина без политически реакции и коментари.
Божидар Божанов заяви пред българската национална телевизия, че от ПП-ДБ няма да предлагат свой кабинет, но настояват за промени в Изборния кодекс.
Тошко Йорданов заяви, че ПП-ДБ са излъгали протестиращите, защото при положение, че първият протест беше за бюджета, който бе коригиран, хората продължиха да стоят навън и заговориха за оставка
В късните часове с политически коментар излезе и лидерът на ИТН Слави Трифонов, който заяви, че обича фактите, а такива редколегията може да очаква след 21 часа.
От "Възраждане" и ПП-ДБ отново засегнаха темата за изцяло машинното гласуване.
Часове преди началото на консултациите: Какво следва и какви са политическите настроения?
