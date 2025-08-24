ЗАРЕЖДАНЕ...
Част от учениците се явяват на поправителен утре
©
Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.
Утре държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.
Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане до изпита.
Една част от учениците от професионални гимназии и паралелки, които се явяват на изпит по професия, ще защитават дипломен проект, а други ще развиват изпитна тема на професията или ще решават тест по теория на професията.
На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.
Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.
Още по темата
/
Теодора Тодорова: Промените в Закона за предучилищното и училищното образование задълбочават безсмислието на НВО след 7. клас и ще затруднят допълнително децата
05.08
Анализ: Дори и в малки и отдалечени училища има "бели лястовици" – ученици, които успешно взеха ДЗИ по математика
29.06
Още от категорията
/
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
23.08
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
20.08
Йонко Иванов: Във влаковете се качваме с пожарогасител, носим си и бански. Вътре няма климатици!
18.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:09 / 23.08.2025
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарск...
20:10 / 23.08.2025
Яхта се обърна в морето край Бургас!
18:58 / 23.08.2025
Затварят пътя за Гърция за 20 дни
17:42 / 23.08.2025
Локализиран е големият пожар в Сливен
17:19 / 23.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.