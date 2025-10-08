ЗАРЕЖДАНЕ...
Част от вендинг автоматите може временно да спрат работа заради въвеждането на еврото
©
"По закон цените при валутирането трябва да бъдат в полза на клиента. Ако напитката струва 1 лев, тя не трябва да стане 51 цента, а 50 цента. Самите монетни механизми обаче не могат да работят с монети от 1 и 2 цента“, поясни Христов пред БНР.
Той подчерта, че евентуално увеличение на цените след 1 януари няма да е свързано с въвеждането на еврото, а ще бъде резултат от повишени доставни цени.
Сред основните предизвикателства пред собствениците на вендинг автомати са двойното обозначение на цените в лева и евро, както и препрограмирането на разплащателните устройства. Най-трудни за подмяна се очаква да бъдат банкнотните валидатори и монетните механизми.
Организацията, която Христов ръководи, управлява 280 автомата в цялата страна.
"Най-вероятно ще се наложи тези автомати временно да не работят, докато техниците извършат необходимите настройки“, коментира той.
По-новите фискални устройства, закупени през последните години, ще се нуждаят единствено от препрограмиране, докато по-старите модели ще изискват по-сериозни инвестиции и техническа намеса.
Още по темата
/
Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети, независимо от тяхната стойност
10:08
Вицепремиерът Томислав Дончев: Най-големият риск при въвеждането на еврото в България е от злоупотреби
07.10
Гратисният период приключи: От утре започват да глобяват търговците, които не спазват разпоредбите от Закона за еврото
07.10
Калфин: Финансовата стабилност у нас е подобрена, там няма притеснения. Френските проблеми не са директно български
06.10
Още от категорията
/
Брокер: След 10 години много трудно човек с нормална заплата ще може да изтегли кредит и да си купи имот
05.10
Адв. Биляна Тончева: Сега е моментът, не се колебайте, вземете ги тези безвъзмездни пари – те са за вас
03.10
Икономист: България има най-високия ръст на заплати в администрацията и сектор "Сигурност" за последните 6 г. от целия ЕС - 116%. Това е повече от 2 пъти увеличение!
01.10
Министър Дилов: България ще бъде на световната карта за производство на технологии за съхранение на енергия в батерии
30.09
Успех за българския туризъм: Евростат ни подреди на второ място в ЕС по увеличение на пакетните почивки
28.09
От бранша алармират: Над 200 малки населени места са без обществен автобусен транспорт заради нерегламентирани превози
28.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.