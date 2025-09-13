ЗАРЕЖДАНЕ...
Частично бедствено положение в Тополовградско заради масивен пожар
Според местните власти огънят е тръгнал от искра, причинена от силен вятър. На терен са 11 пожарни автомобила, един булдозер, представители на ловно-рибарското дружество и доброволци.
Към този момент се знае, че огънят е обхванал близо 2 300 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Няма опасност за къщите и хората.
