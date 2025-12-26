Частичното бедствено положение в землището на с. Гелеменово, Община Пазарджик, е в срок от 7 дни, считано от 16:00 часа на 25.12.2025 г. Въвежда се и Плана за защита при бедствия на Община Пазарджик в частта "Наводнения".
В заповедта на кмета се посочва, че заради обилните валежи на 24 декември 25 декември на територията на община Пазарджик, река "Телки дере" в Гелеменово е преляла над дигата в района на стадиона на селото и сериозно я е компрометирала. Водата е заляла и имоти и земеделски земи.
Свикан е общински щаб, който да установи броя на засегнатите хора, да се извърши почистване на река "Елшишка" в участъка на вливане в река "Телки дере" и да се възстанови компрометирания участък от дигата.
Частичното бедствено положение в Гелеменово е за срок от 7 дни
