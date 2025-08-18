ЗАРЕЖДАНЕ...
Черен понеделник, мъж влезе в морето и не излезе жив
© Фейсбук
Извадено тяло на удавник на Централния плаж на Слънчев бряг току-що! Увитият в бяло платно на земята човек само допреди минути е бил един от туристите, почиващ безгрижно на плажа, който е влязъл в морето да се покъпе, без да подозира, че повече няма да излезе оттам жив!
Хора, морето не е шега работа! С цялото ми уважение към жертвата и семейството му качвам това в мрежата! За да се знае, че никой не е безсмъртен!
Когато спасителят ви свири да излезете от водата, не се разправяйте и заяждайте! Фаталният край идва за секунди!
Още по темата
/
Йонко Иванов: Във влаковете се качваме с пожарогасител, носим си и бански. Вътре няма климатици!
21:51
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
13:23
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
10:10
Гърците не искат българи на плажовете си, отпращат ни: Максимален боклук, минимална консумация
09:29
Още от категорията
/
Стана ясна причината за трагедията с детето в Несебър и защо е паднало само то, а не и майката
21:03
Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
10:44
ИПБ: В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за ЕС, трябва екшън план
09:58
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
16.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.