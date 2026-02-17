Черна статистика: Над 50 са смъртните случаи у нас след употреба на фентанил
Общо 127 души са починали във връзка с употреба на наркотици – значително повече спрямо 2023 г. Най-често са откривани опиоиди (91 случая), като освен фентанил, това са метадон (34 случая) и морфин/хероин (18 случая).
През 2024 г. най-тревожен е ръстът при фентанила – веществото е установено в 53 случая, при положение че в предходни години е откривано рядко. Сред стимулантите метамфетаминът е установен в 43 случая, амфетамините – в 25, а кокаинът – в 19. Бензодиазепини са открити в 22 случая, а алкохол – в 29.
Данните показват рязко увеличение на смъртните случаи през 2024 г., като най-сериозен е проблемът с фентанила и другите опиоиди.
Във въпрос отправен към министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов, народният представител от ПП-ДБ Иван Белчев коментира, че през последните години в България се наблюдават тревожни сигнали от организации, работещи на терен с наркозависими лица, за рязко нарастване на смъртните случаи, свързани с употреба на наркотични вещества.
По данни, събирани от неправителствени структури за подкрепа на наркозависими, както и въз основа на обобщена информация от институционални източници, през последната година се отчита многократно увеличение на леталните случаи, като в отделни райони ръстът се оценява като близо десетократен спрямо предходни периоди.
"Особено обезпокоителен е фактът, че значителна част от тези смъртни случаи се свързват с употребата на синтетични опиоиди, включително фентанил и негови аналози, които се характеризират с изключително висок риск от свръхдоза. Налице са индикации, че разпространението на подобни вещества се разширява, а информираността на обществото и готовността на системата за здравеопазване да реагира адекватно остава недостатъчна", казва още Белчев.
По отношение подобряване мерките за превенция освен програмите и дейностите, осъществявани до момента, са включени нови програми и дейности по универсална, индикативна и селективна превенция употребата на наркотични вещества, споделя в отговор доц. Кирилов.
И допълва: "Включени са нови програми, насочени към родители по универсална и индикативна превенция. Целта на програмите е повишаване на родителските компетенции с цел превенция на рисково поведение, което би могло да доведе до употреба на психоактивни вещества от деца и младежи; запознаване с последиците от употребата на различните видове психоактивни вещества сред подрастващите; обсъждане на рисковете, свързани с развитието на зависимост; обсъждане ролята на семейството като защитен фактор, намаляващ риска от развитие на зависимост; подкрепа на уменията за ефективно родителстване".
Става ясно, че дейностите по превенция на употребата на наркотични вещества в страната се регламентират от Наредба Nº 6 от 2014 г. Съгласно Наредбата, превантивните програми трябва да бъдат съобразени с Европейските стандарти за качеств.
"Лечението, психосоциалната рехабилитация и намаляването на вредите на лицата употребяващи наркотици се осъществява от програми, получили разрешение и съгласие за осъществяване на дейности", казва още здравният министър в оставка.
