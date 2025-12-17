Манол Генов четирите басейнови дирекции изработиха комбинирани карти на районите със значителен потенциален риск от наводнения за цялата страна.
Басейновите дирекции "Дунавски район“ – Плевен, "Черноморски район“ – Варна, "Източнобеломорски район“ – Пловдив, и "Западнобеломорски район“ – Благоевград разработиха комбинирани карти, които обединяват информация от кадастралната карта, сателитни изображения и извадки от специализирани карти в подходящ мащаб. Целта е да се осигури по-добра визуализация и анализ на уязвимите територии и зоните с повишен риск от наводнения.
Приоритетното изпълнение на задачата започна в Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна в началото на октомври непосредствено след опустошителните наводнения по Черноморието. Именно там беше приложен пилотният модел за интегриране на пространствени данни, който впоследствие беше разширен и към останалите райони на страната.
Мярката е част от последователните усилия на Министерството на околната среда и водите за повишаване ефективността на управлението на водите, както и за засилване на превенцията и готовността при риск от наводнения на национално ниво. Комбинираните карти и подробният доклад с констатации след проверките ще бъдат изпратени на компетентните органи – областни управители, кметове на общини, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Дирекция Национален строителен контрол (ДНСК).
Интеграцията на данните в тези карти цели да се предприемат действия по компетентност за превенция и контрол върху зони с риск от наводнения. Така местните и регионалните власти ще имат достъп до актуална информация и при издаване на строителни разрешения и планиране на инфраструктурни проекти да отчитат рисковите зони, обозначени в тях. Предстои окончателна обработка на данните и осигуряване и на публичен достъп до комбинираните карти.
"Черноморски район" – Варна е част от нова методика за превенция на наводненията
