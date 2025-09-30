ЗАРЕЖДАНЕ...
Чешка компания засилва присъствието си в България с ново депо за поддръжка на влакове
©
Поддръжката ще бъде осигурена за срок от 15 години, като за целта ще бъдат наети десетки нови служители в страната.
Компанията е част от чешката PPF Group – един от най-големите инвеститори в България. Подписването на този договор е ключов етап от разширяване дейността на компанията на Балканите.
“Новото депо ще ни даде възможност да осигурим високо качество на поддръжка и дългосрочна издръжливост на влаковете, които произвеждаме за България. Това е значим успех за този стратегически проект и доказва амбицията ни да бъдем надежден партньор в развитието на модерния железопътен транспорт в региона“, заяви Петр Новотни, главен изпълнителен директор на компанията.
По-качествена поддръжка директно от производителя
Съгласно договора компанията ще осигурява цялостна поддръжка на всички доставени влакове – от ежедневни дейности до мащабни сервизни операции, гарантиращи максимална устойчивост и безопасност. За тази цел ще бъдат привлечени висококвалифицирани специалисти. Екипът ще включва както кадри на Škoda Group, така и десетки новонаети служители от България, с което компанията ще подкрепи заетостта на местния трудов пазар.
"Убедени сме, че именно производителят е най-добрият партньор за тази услуга. Нашите експерти познават превозните средства в детайл и могат да осигурят най-висок стандарт на поддръжка в дългосрочен план“, допълни Новотни.
Компанията планира да разшири експертизата си в поддръжката и на влакове от други производители, както и на такива от различни години на производство. В бъдеще наетото депо ще може да обслужва всички влакове, движещи се по българските железници.
През 2024 г. чешката компания потвърди поръчка за производство и доставка на 25 електрически влака. Всеки от тях ще разполага с над 300 седящи места, климатизация и плавно движение с минимален шум. Договорът обхваща доставката на 25 четиривагонни електрически влака, както и 15 години пълна поддръжка. Общата стойност на договора възлиза на над половин милиард евро.
Още по темата
/
Голям железопътен проект: Изграждат изцяло нов релсов път от Ямбол през Елхово и Лесово до Турция, скоростта до 160 км/ч
12.08
Обявени са обществените поръчки за последните 2,4 км от жп линията от Гюешево до РСМ и за участъка София-Радомир
28.07
Гроздан Караджов: БДЖ въвежда мобилни устройства за издаване и валидиране на превозни документи във влаковете
25.07
Още от категорията
/
Вицепрезидентът: АЕЦ "Белене" се превърна в символ на разделения, лобирания и политизация на енергийната политика
13:33
Имотни измами с договори "на зелено": Прокуратурата разследва строителни фирми за продажба на апартаменти
11:38
Илияна Йотова: Българските волейболисти ни донесоха всичко онова, от което имаме нужда всички ние
11:19
ИПБ след скандала с камионите на Роби Уилямс: Става дума за добре организирана практика, която носи характеристиките на ОПГ
11:10
Сметната палата отчете: Над 60% повече наложени глоби, от които в хазната са влезли над 350 хил. лева
10:34
Росен Желязков: Операцията по евакуацията на българи от Газа беше добре координирана и безопасна
10:11
Шефът на "Автомобилна инспекция" към ИААА: Назначена е проверка в областния отдел в София за една година назад
09:19
"Да, България" със законопроект за задължително използване на боди-камери от служителите на ИААА
08:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.