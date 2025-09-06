ЗАРЕЖДАНЕ...
Честит празник, българи!
Съединението на България е актът на фактическото обединение на Княжество България и Източна Румелия през 1885 година. То е координирано от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК).
Извършва се след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември (18 септември по нов стил) 1885 г., подкрепен от българския княз Александър I и ръководен от майор Данаил Николаев.
Този ден, превърнал се в символ на националното единство, е официален празник в българския календар и празник на Пловдив.
