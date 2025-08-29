В последните години все по-често в Европа се обсъждат идеи за намаляване на работната седмица от пет на четири дни. В Гърция на обществено обсъждане е поставен законопроект, който предвижда по-гъвкави форми на работно време, включително възможност родителите да работят четири дни по 10 часа дневно. В Полша пък пилотно въведоха четиридневна работна седмица, за да дадат повече време на служителите за семействата им. Подобни инициативи се наблюдават и в други европейски държави.У нас според Кодекса на труда работната седмица е петдневна с максимална продължителност до 40 часа. Данни на "Евростат“ от май тази година показват, че България е сред страните с най-дълга работна седмица в ЕС – 39 часа средно, като заедно с Гърция заемаме челните позиции.Заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева заяви пред БТА, че страната ни все още не е готова да премине към четиридневна седмица при запазване на осемчасовия работен ден и настоящите възнаграждения. Според нея намаляващото работоспособно население и ниското ниво на автоматизация правят подобна промяна трудно приложима.От тази седмица в Гърция се коментира законопроект, според който 40-часовата работна седмица ще се запази, но вместо пет дни по осем часа, гръцките граждани биха работили по 10 часа, по четири дни в седмицата, обясни тя.Това би запазило трудовия и осигурителния стаж, както и възнагражденията, подчерта експертът.Според нея обаче това също не е приложимо в България, защото предполага да се работи дълги часове при един работодател, а у нас има ограничение за това колко часа труд може да се полагат в рамките на деня, обясни Минчева.Тя добави, че това може да се случи само за отделни предприятия, но с редица ограничения, свързани с типа на предприятието, колко подписани трудови договора има служителят, как се плаща извънредният труд и други. Минчева посочи, че подобно изменение на работната седмица може да се случи само със законодателни промени.Подобна позиция изрази и Кирил Бошев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според него четиридневна седмица с намалено работно време ще доведе до спад в производителността, загуба на работни места и намаляване на приходите в бюджета."Хората не са роботи – продуктивността им рязко пада в последните часове на дълъг работен ден“, допълни той.Според синдикатите темата трябва да се обсъжда чрез диалог между работодатели и работници. Конфедералният секретар на КТ "Подкрепа“ Александър Загоров посочи, че макар в някои сектори като ИТ вече да има по-гъвкави практики, у нас няма широко търсене на четиридневна работна седмица от страна на служителите. Възможно решение е въвеждането на подобни модели чрез колективни трудови договори.От КНСБ също смятат, че моделът може да работи, но зависи от естеството на дейността. Вицепрезидентът на конфедерацията Тодор Капитанов даде пример, че в сфери като търговията на дребно, здравеопазването или транспорта промяната е трудноприложима, докато в други компании вече се експериментира успешно.Според него ключовият фактор е заплащането – ако възнагражденията се запазят, това може да стимулира по-висока ефективност. Ако обаче се намалят, промяната ще загуби смисъл за работниците.Четиридневната работна седмица вече се прилага експериментално в различни държави и компании по света. На Балканите идеята набира популярност, но в България засега среща сериозен скептицизъм от страна на работодателите. Основните пречки са ниската производителност, недостигът на кадри и особеностите на местната икономика.