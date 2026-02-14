Четирима души пострадаха при верижна катастрофа на АМ "Тракия"
По първоначална информация, същото е между три превозни средства - т.а. "Пежо", управляван от 60-годишен мъж, л.а."Шевролет", управляван от 80- годишен мъж и л.а. "Фиат", управляван от 65-годишен мъж.
Пострадали са четирима пътници от л.а. "Фиат" - двама мъже на 42 и 29 години и две жени на 50 и 62 години, те са транспортирани в здравно заведение за оказване на медицинска помощ.
Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, за двамата на 60 и 80 години са отчетени отрицателни резултати, за 65-годишния водач уредът отчел 0,28 промила.
По-рано днес в 9:12 ч е получен сигнал за друго ПТП на АМ "Тракия" км 165 посока София. По първоначална информация е самокатастрофирал лек автомобил, без пострадал, без алкохол.
