Четирима души се борят за място в Комисията за противодействие на корупцията
Този избор предизвика сериозен политически интерес, пише NOVA.
В момента депутатите са във ваканция, но със старта на есента ще стане ясно дали ще се възобнови дебатът и за самото съществуване на Комисията за антикорупция.
