Номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията се събира на трето заседание. На него ще се проведе изслушване на новите кандидат-членове. Допуснати са четирима души.Този избор предизвика сериозен политически интерес, пише NOVA.В момента депутатите са във ваканция, но със старта на есента ще стане ясно дали ще се възобнови дебатът и за самото съществуване на Комисията за антикорупция.