Съдът остави в ареста четиримата мъже, проявили агресия на протеста на 1 декември. Според магистратите няма опасност да се укрият, но има опасност да извършат ново престъпление, особено като се има предвид, че протестите продължават.В съдебната зала стана ясно, че трима от мъжете са хвърляли пиротехнически средства към полицаите, а после са си свалили маските и са проявили агресия и към мирно протестиращи.По-късно са проследени и задържани. Четвъртият е хвърлил бутилка по полицаи, разказва bTV.Решението подлежи на обжалване. Очаква се решението на съда за петия арестуван.