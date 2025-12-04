Софийския районен съд остави в ареста четирима от задържаните при протеста на 1 декември.Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление, а според прокуратурата четиримата са обществено опасни. Младежите са обвинени за това, че по време на демонстрацията са замеряли органите на реда със стъклени бутилки и пиратки.Защитата на четиримата подчерта, че няма достатъчно данни за това те да са извършили вандалските прояви.Определението на съда не е окончателно и предстои да се гледа от СГС на 11 декември.