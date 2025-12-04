Четирима от задържаните на протеста остават в ареста
Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление, а според прокуратурата четиримата са обществено опасни. Младежите са обвинени за това, че по време на демонстрацията са замеряли органите на реда със стъклени бутилки и пиратки.
Защитата на четиримата подчерта, че няма достатъчно данни за това те да са извършили вандалските прояви.
Определението на съда не е окончателно и предстои да се гледа от СГС на 11 декември.
