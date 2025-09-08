Планинско спасяване - област Пазарджик продължава да обследва в широк периметър района, в който по последни данни е видян изчезналият.
Всички го наричат Ленко, от село Сарая и не може да говори. Облечен е със зелена тениска и с тъмен анцунг.Той е изгърбен и много слаб.
Молим при всяка информация да се свържете с нас или близките му. Поддържаме контакт.
Оставаме с вярата, че ще гo намерим невредим!
