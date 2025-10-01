ЗАРЕЖДАНЕ...
Чичото на Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг: Ще се възстановява дълго, все едно имаме едно 4-годишно бебе
За съжаление майката на детето, 35-годишната Христина, почина от тежките травми, след близо три седмици в мозъчна смърт.
Чичото на Марти Юлиян Здравков обясни, че няма срок кога детето ще се възстанови напълно.
"Преди няколко дни го прибрахме. Вече започва да разпознава близките си и напредва. Вкъщи му е най-добре – заобиколен е от брат си, роднини и позната среда“, сподели неговият чичо Юлиан Здравков пред bTV.
По думите му процесът на възстановяване ще бъде дълъг и труден. "Все едно имаме едно четиригодишно бебе – тепърва трябва да се учи да говори, да ходи, да се храни сам. Няма срок за пълно възстановяване, всичко зависи от организма му“, обясни той.
Марти предстои да премине през рехабилитация, както и редовни лекарски прегледи, включително ядрено-магнитен резонанс след два месеца.
При същия инцидент пострадаха и двете дъщери на семейството.
"Физически са добре – голямата ходи на училище, а малката все още се възстановява вкъщи. Но психологически ще трябва да се работи с тях“, разказа Здравков.
По думите му децата не искат да посещават психолог, тъй като се страхуват, че ще им се напомня за преживяното.
Семейството е решено да се бори и да намери подход за подкрепа на всички деца.
"Надяваме се, че младата възраст ще помогне на Марти да се възстанови по-бързо“, добави чичо му.
