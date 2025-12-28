Човекът, който измисли да предаваме капачки и да спасяваме деца: Това е най-позитивното място – влизат двама, излизат трима
© NOVA
По думите му много хора откликнали на призива за помощ. "Не мога да кажа, че направихме пълен ремонт, но успяхме да обновим доста неща. Свързахме се с много фирми – някои дадоха доброволци, други средства, трети материали. Специалистите при нас – строителни инженери, оцениха ремонта на около 150 000 лева, като се включат и човешкият труд, и материалните дарения", обясни той.
И допълни: "Хората откликнаха много положително, защото повечето казваха: "Тук съм се родил“, "Тук съм лежал в кувьоз“. Все пак "Майчин дом“ е мястото в България, където, първо, се раждат най-много деца, и второ, както казва един познат: "Това е най-позитивното място – влизат двама, излизат трима“.
Радков обясни как могат хората да подкрепят кампанията "Капачки за бъдеще" и други инициативи: "От миналата година включихме и бутилките, които могат да се връщат в автоматите на една от веригите магазини. Там човек може да избере дали да си вземе ваучер, или да насочи сумата като дарение – например към "Капачки за бъдеще“. Така с бутилки и капачки могат да се подкрепят различни каузи, една от които е нашата".
Той уточни, че през последните години се предават около 200-250 тона капачки на година. "Парите, които се събират от тях - сумата варира от цената на пластмасата.Изкупували са ги и на 400 и на 800 лева за тон", уточни той.
Даренията, за които се предоставят средства - понякога се планират предварително. "През различните години сме успявали да закупим различна медицинска техника. Освен това понякога планираме и по-големи дарения предварително. Приходите от филма "Великани" също отидоха за финансирането на различни инициативи", подчерта той.
Още от категорията
/
Проф. Овчаров: Целенасоченото държавно финансиране за ключови обекти като Перперикон и Хераклея Синтика
18:29
Парк за мечки - Белица за Бриджит Бардо: Благодарим ти за безкрайната отдаденост към животните!
15:28
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила, движението през граничните пунктове с България отново е затруднено
09:53
Български ловци откриха изоставена кола, за която се смяташе, че е на изчезнал гръцки командир на пожарна
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.