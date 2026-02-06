Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
Освен финансовото възнаграждение, Кристоф предлага и три скутера от италианската марка "Garelli“ на онези, които предоставят сведения за движението на Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.
"Познавам тези хора, откраднаха ми идея за трениране на доброволци за спасителни операции“, сподели Човекът паяк в поредица от постове в социалните мрежи.
Той изрази и недоумение относно действията на професионалните организации, ангажирани с случая:
"Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бакъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидерът им да не си опази хората и децата, които безотговорно родители са оставяли в училище, и сега нямат достъп до детето си.“
Иван Кристоф призова гражданите с каквато и да е информация, която може да помогне за откриването на изчезналите лица, да се свържат с него или с компетентните органи.
/
/
