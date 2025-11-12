Чуков: България логично подкрепи Никола Саркози
Посещението на Ахмед ал-Шараа в САЩ
Чуков коментира и посещението на сирийския президент Ахмед ал-Шараа в Белия дом. Той каза, че това е въпрос на геополитика. Анализаторът посочи, че ал-Шараа се е появил пред CNN не с военните си дрехи, а цивилни, което е "шокирало" сирийците. "Т.е. човекът от "Ал-Кайда" даде половинчасово интервю за най-гледаната американска телевизия. Това предизвика парализа на сирийската армия", допълни той.
Чуков каза, че център на американското влияние в Близкия изток ще бъде Сирия.
Ивицата Газа
Чуков коментира и ситуацията в Ивицата Газа. Той посочи, че в разположената там база има американски, британски войски и се обмисля как да продължат действията нататък. По негови думи в тунелите има пленени 200 бойци на "Хамас", които се намират на територията, контролирана от Израел, като се обсъжда какво да се случи с тях. Според Чуков друг важен момент от постигането на мир е разоръжаването на терористичната групиравка.
По негови думи около стабилизационните сили "има дълбоки игри, които се въртят около Турция".
Друг въпрос, който стои, е коя да бъде палестинската технократска прослойка, смята още Чуков.
