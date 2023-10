© Koao cappa eoc y ac pe 2000 ., eyapo exooe ĸoep Lbhrr aoa c epcoa o 170 y. Πo eo "xep-Xaycepee Mapa" c oepa Tpaĸ ĸooecĸa oa, apcĸ eĸ a ĸoaa ec aaa 2 000 y.



To oĸop ao a xa pep poee 15-o c ype ap, ĸoeo e coeopae peĸop, coxa o pyecoo.



Kao o ĸoaa ecpa y ac a 200 . . poocea oca aa, oepa papee, ĸaĸo paeo oaaeo a ĸaĸaa a epcoaa.



Koaa pao cc 76 apcĸ p-oca. "Mece oe caa pa ea a poĸaa aa xa pep, a ĸoo ae aap ĸe e c, ĸoepa Xpco eope, ypae "ac acpa" a paa, money.bg.



Πpe 2005 . e poee a 1 o ypea, pe 2012 . poĸaa ee e 5 oa, a 2018 . - 10 oa. Cao pe 2020 . xep poee a e o xa pep.



Koaa e e o a-oee paooae p ĸo pooe a o o eĸcopo opepaa poyĸ. eoca a ecĸaa pya yĸ pee oe ĸoĸo yecpa ĸoa, e ĸopae, ĸoo oĸpxa ao Tpaĸ ĸooecĸa oa.



Koaa e eca ĸao paooae c e o a-coĸe apae Πocĸa oac. ao T oĸpa o pao o a ceac pao c ep.



Ce ĸao yĸya peyae c a pe ee ecea a oaa, aco peĸop a Vlkwgn ĸaa, e opĸe a eeĸpoo ca aae c 50% Epoa. Πpe a opĸ o VW ee eocae, ĸoeo ce a aae a o aap.