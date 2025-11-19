Чужденците продават жилищата си в България: БНБ отчете отрицателен нетен поток от инвестиции в имоти
© Фокус
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 316.7 млн. евро за януари – септември 2025 г. Той е по-голям с 296.1 млн. евро от този за януари – септември 2024 г., който е положителен в размер на 20.5 млн. евро.
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 15.9 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 7.1 млн. евро за януари – септември 2024 г. По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3118.2 млн. евро, при положителна стойност от 2013.4 млн. евро за януари – септември 2024 г.
Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 901.3 млн. евро, при положителна стойност от 61.9 млн. евро за януари – септември 2024 г.
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юни 2025 г. са от Нидерландия (554.9 млн. евро), Италия (325.2 млн. евро) и Гърция (317.1 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към САЩ (150.5 млн. евро) и Люксембург (76.5 млн. евро).
По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – септември 2025 г. възлиза на 402.4 млн. евро (0.4% от БВП), при 786.1 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на предходната година. През септември 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 48.1 млн. евро, при положителна стойност от 95.8 млн. евро за септември 2024 г.
Още от категорията
/
Каримански за коледните добавки: Ще тежи на всички нас, които работим и плащаме данъци. Не може да разчитаме на 29 депутати, които се отказват от заплатите си
09:58
Румъния увеличава вноса на ток, в България тецовете ни спасяват: Ако въглищните централи бъдат изключени, борсовите цени могат да скочат с 60-80%
09:40
Васил Данов: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
18.11
Спецов увери, че работните места в "Лукойл" ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен
18.11
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващат...
20:05 / 18.11.2025
ЕЦБ предупреди: Банките от еврозоната трябва да се подготвят за б...
19:15 / 18.11.2025
Приеха проектобюджетите на ДОО, НЗОК и Бюджет 2026 г. в комисиите...
19:14 / 18.11.2025
МОСВ: За всеки трети проверен воден обект по Черноморието има нар...
19:14 / 18.11.2025
Лена Бориславова: Аз ще се прибера при семейството си, но Коцев и...
17:31 / 18.11.2025
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:31 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.