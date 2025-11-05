Чуждестранни служби съдействат в мащабна спецоперация у нас
В операцията на българските правоохранителни органи - главните дирекции на МВР "Гранична полиция“ и "Борба с организираната престъпност“, участват Агенция "Митници“ и представители на партньорски служби.
Дните на действие се провеждат с подкрепата на Европол и под координацията на Фронтекс. Целта е проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки през страната.
"Специфичното в тази операция е, че освен взаимодействието на българските служби, наши партньори са и огромен брой чуждестранни агенции от САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Гърция, АвстрияЗа първи път се провежда операция с такива мащаби у нас", каза гл. комисар Антон Златанов от Гранична полиция на пресконференция на ГКПП "Капитан Андреево" днес, предаде репортер на "Фокус". Той определи това като добър знак за нашата страна и за чуждестранните служби, с които си сътрудничим.
"От подобен тип операции очакваме множество резултати. Идеята на сътрудничеството е дългосрочна и стратегическа", каза още той и уточни, че тази акция няма да бъде последна.
"Хубавото в случая е, че се работи в тясно взаимодействие с всички наши международни партньори. Това е ясен знак към престъпността, че техните действия няма да останат безнаказани", заяви зам.-директорът на ГДБОП Йордан Пешев.
"Трябва изключително твърдо да пазим граничните си преходи с Гърция и Румъния. С гръцките колеги особено не бива да допускаме общата ни граница да се превърне във врата на нелегална миграция, тъй като тя е по-слабо защитена", каза още главен комисар Златанов.
