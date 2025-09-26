ЗАРЕЖДАНЕ...
Цончо Ганев: От МЕЧ не искат да подкрепят вота ни на недоверие, трябват ни пет подписа
© Булфото
"Вотът на тема "Несправяне на правителството с безводието в страната и управлението на ВиК сектора" беше подготвен през юли и беше подкрепен единствено от "Величие", каза още Ганев.
По думите му от МЕЧ са поставили условие на "Възраждане", че лично Костадин Костадинов трябва да им се помоли, за да осигурят необходимите гласове.
"Правителството е готово да падне, а опозицията отказва подкрепа", допълни Ганев.
Още по темата
/
Само денонощие след старта на "Избирам България" 420 души подадоха заявления да се върнат у нас
23.09
Димитър Гърдев: Цел на Бългалия е да се преборим максимално за всички пари, защото такива повече няма да видим
20.09
Още от категорията
/
Дянков и Дацов за препоръките на МВФ по отношение на плоския данък – прогресивното облагане би разместило цялата данъчна система
14:35
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:23
Политолог: Предсрочни избори биха дали сериозно предимство на президента Радев, ако реши да създаде собствен политически проект
08:31
Георг Георгиев предупреди пред ООН: Противници на международния правов ред инвестират сериозно в технологии за офанзивни цели
08:24
Български антитерористи впечатлиха свои колеги с операция по залавяне на опасен престъпник по време на "Карпатски син щит 2025"
25.09
Калин Стоянов: За "моркови и тояги" говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое "морковче"
25.09
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
25.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.